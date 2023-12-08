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Dünya

İngiltere'de ana muhalefet lideri Starmer'ı protesto eden iki Filistin destekçisi gözaltına alındı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı "Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemediği" gerekçesiyle protesto eden Filistin yanlısı iki kişi gözaltına alındı.

Zuhal Demirci  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
İngiltere'de ana muhalefet lideri Starmer'ı protesto eden iki Filistin destekçisi gözaltına alındı

Londra

Ana muhalefet lideri Starmer, dün İskoçya İşçi Partisinin gala yemeğine katılmak üzere Glasgow'a yaptığı tren yolculuğunda ve seyahat sonrası tren istasyonunda bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Yolculuk esnasında yanına yaklaşan kişi, "Keir, ateşkes çağrısı yapmadan önce Filistin'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? 7 binden fazla çocuk öldü. 7 binden fazla çocuk İsrail tarafından katledildi. Bu, kabul edilemez. Peki insan hakları nerede? Demokrasi nerede?" sorularını yöneltti.

Keir Starmer'ın sessiz kaldığı anlarda güvenlik çalışanları, ana muhalefet liderine tepki gösteren kişiyi yanından uzaklaştırmaya çalıştı.

İskoçya Polis Teşkilatı Sözcüsü, olayın ardından yaptığı açıklamada, protestodan haberdar olduklarını, iki kişinin polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Ana muhalefet lideri Starmer, hem partisinden çok sayıda milletvekilinin hem de kendi seçmenlerinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddediyor.

İşçi Partisinin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e destek veren açıklamaları ve Starmer'ın, "İsrail'in Gazze'ye yönelik su, gıda ve yakıt girişini engelleme hakkının bulunduğunu" iddia etmesi, partide tartışmalara sebep olmuştu.

Starmer, daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusunun, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken karadan işgal sürecinde 91 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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