Dolar
19.40
Euro
21.33
Altın
1,983.00
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de acil durum uyarı sistemini test için cep telefonlarına bildirim gönderildi

İngiltere genelinde cep telefonlarına gelen bildirimle "acil durum uyarı sistemi" test edildi.

Zuhal Demirci  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
İngiltere'de acil durum uyarı sistemini test için cep telefonlarına bildirim gönderildi

İngiltere

İngiliz hükümetinin hizmete sunacağı acil durum uyarı sisteminin test edilmesi amacıyla, ilk kez ülke çapında yerel saatle 14.59'da cep telefonlarına 10 saniyelik belirgin bir ses ve titreşimle bildirim gönderildi.

Test süresince, cep telefonu kullanıcıları, yakınlarında yaşamı tehdit eden acil bir durumun olması durumunda kendilerini uyaracak yeni hizmetin başlatıldığını açıklayan bir mesaj aldı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, yakınlarda yaşamı tehdit eden bir acil durum olduğunda sizi uyaracak yeni İngiliz hükümeti hizmeti olan Acil Durum Uyarılarının bir testidir. Gerçek bir acil durumda, kendinizi ve başkalarını güvende tutmak için uyarıdaki talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için gov.uk/alerts adresini ziyaret edin. Bu bir testtir. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur."

Bu arada bazı kişilere mesajın ulaşmadığı öğrenildi.

Uyarı sisteminin, sel ve orman yangınları gibi hayatı tehdit eden durumlarda kullanılması amaçlanıyor.

Deneme öncesi yapılan duyurularda, cep telefonlarına gelen bildirimin test olduğu kamuoyuna duyurulmuş ve endişe edilmemesi gerektiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni Altay Tankı uzun mesafe hedefleri, hem hareket hali hem de dururken vurabilecek
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Bakan Kurum, 23 Nisan Şenlikleri'nde konuştu: Sıfır atığı hayat tarzı haline getirmeliyiz, çünkü kaynaklarımız sınırlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Testler sonrası hemen Yeni Altay tankımızın seri üretimine başlayacağız

Benzer haberler

İngiltere'de acil durum uyarı sistemini test için cep telefonlarına bildirim gönderildi

İngiltere'de acil durum uyarı sistemini test için cep telefonlarına bildirim gönderildi

Londra'da binlerce kişi, çevre ve iklim konularına dikkati çekmek için toplandı

İngiltere’de gıda fiyatlarında son 45 yılın en sert artışı görüldü

AYM, numara taşınmasına ilişkin itirazında GSM şirketinin mülkiyet hakkının ihlaline hükmetti

AYM, numara taşınmasına ilişkin itirazında GSM şirketinin mülkiyet hakkının ihlaline hükmetti
Rusya; İngiltere, ABD ve Kanada'yı "iç işlerine müdahale etmekle" suçladı

Rusya; İngiltere, ABD ve Kanada'yı "iç işlerine müdahale etmekle" suçladı
Türkiye'den 24 yayınevi Londra Kitap Fuarı'na katıldı

Türkiye'den 24 yayınevi Londra Kitap Fuarı'na katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet