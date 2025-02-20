İngiltere ve Norveç, Avrupa'nın güvenliğini artıracak yeni savunma anlaşması için müzakerelere başladı
İngiltere ve Norveç, Avrupa'nın güvenliğini artırmak amacıyla yeni savunma anlaşması için müzakerelere başladığını duyurdu.
Londra
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç-Rusya sınırına 400 kilometre mesafedeki bir bölgede, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in, Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik ile görüştüğü belirtildi.
İki Bakanın, İngiltere'ye ait Norveç'teki RFA Proteus gemisini ziyaret ettiği ve denizaltı altyapısının korunmasına yönelik teknolojik kapasitelerini incelediği kaydedilen açıklamada, İngiltere ve Norveç'in NATO'nun "Baltık Sentry" operasyonu kapsamında Baltık Denizi'ndeki kritik altyapıyı korumak için işbirliği yaptığı aktarıldı.
Açıklamada, İngiliz Bakan Healey'in, ziyaret sırasında, ülkesi ve Norveç'i her zamankinden daha fazla birbirine yakınlaştıracak ve ulusal güvenliği artıracak yeni anlaşma için planlarını ortaya koyduğu ifade edildi. Bu bağlamda, Avrupa güvenliğini güçlendirmek ve Rusya'nın tehditlerine karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla yeni savunma anlaşması için iki ülkenin müzakerelere başladığı duyuruldu.
Yeni anlaşmanın, İngiltere'nin Avrupa güvenliğinde ve NATO'da lider rol oynama hedefi doğrultusunda önemli adım olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kutbu ve Yüksek Kuzey bölgesindeki askeri faaliyetlerini artırdığına işaret edildi. Açıklamada, bu işbirliğinin, NATO'nun kuzey kanadında savunma kapasitesini güçlendireceğinin altı çizildi.
Ayrıca, açıklamada, iki ülkenin Ukrayna'ya desteğinin de devam ettiğine vurgulanarak, İngiltere ve Norveç'in Denizcilik Kabiliyeti Koalisyonu liderliğinde Ukrayna donanmasını güçlendirdiği ve yeni insansız denizaltı sistemleri geliştirdiği aktarıldı. Açıklamada, iki ülkenin şu ana kadar 51 binden fazla Ukraynalı askeri de eğittiği bilgisi paylaşıldı.
"NATO'nun daha da güçlenmesine katkıda bulunacağız"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiliz Bakan Healey, ülkesinin Norveç ile yeni savunma anlaşması üzerinde çalışmalara başlanmasının, İngiltere'nin Avrupa güvenliği konusunda adım atma sözünü eyleme döktüğünü gösterdiği yorumunda bulundu.
Healey, "Norveç, İngiltere'nin en önemli müttefiklerinden biri olmaya devam ediyor. Artan tehditlerle mücadele ederken, NATO'yu güçlendirirken ve Yüksek Kuzey'deki güvenliğimizi artırırken bizi her zamankinden daha yakın hale getirecek yeni bir savunma ortaklığı dönemi yaratacağız." ifadelerini kullandı.
Norveç Savunma Bakanı Sandvik de İngiltere'nin, Avrupa'daki en yakın ve önemli müttefiklerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Büyük belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde (İngiltere ile) aynı güvenlik sınamalarıyla karşı karşıyayız. Bu nedenle, ortak stratejik çıkarlarımızı korurken hem kendimizin hem de müttefiklerimizin güvenliğini arttırmak için bağlarımızı daha da güçlendirmemiz doğaldır. Aynı zamanda, NATO'nun daha da güçlenmesine katkıda bulunacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.