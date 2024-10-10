İngiltere Ulusal İstatistik Ofisine göre inanca yönelik nefret suçları bir yılda yüzde 25 arttı
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisine göre (ONS), İngiltere ve Galler'de inancı nedeniyle nefret suçuna maruz kalanların oranı, geçen yıla göre yüzde 25 artarken bu suçlara maruz kalanların yüzde 38'ini Müslümanlar oluşturdu.
Londra
ONS, ülkede Mart 2023-Mart 2024 döneminde işlenen nefret suçlarına ilişkin istatistikleri yayımladı.
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Buna göre ülkede bir yılda işlenen toplam nefret suçu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 140 bin 561 oldu.
Irkçılık, 98 binin üzerinde olayla en çok işlenen nefret suçu olurken 10 bin 484 nefret suçu, dini inançlar hedef alınarak işlendi.
Dini inanca yönelik işlenen nefret suçları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı. ONS, bu artışta İsrail'in Gazze'ye saldırılarının etkili olduğunu ifade etti.
ONS verilerine göre, Müslümanlara karşı işlenen nefret suçları, tüm dini sebeplerle işlenen nefret suçlarının yüzde 38'ini oluşturdu. Müslümanlar ya da Müslümanlara ait kurumlar, söz konusu 1 yıllık dönemde 3 bin 866 suçun hedefi oldu.
Bu veriyi Yahudilere karşı işlenen nefret suçları yüzde 33'le takip ederken ırkçılığa en çok maruz kalanların başında yüzde 31 ile Asyalılar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.