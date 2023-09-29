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Dünya

İngiltere tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabakları yasaklıyor

İngiltere'de plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi gibi tek kullanımlık ürünlerle ilgili yasak 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Zuhal Demirci  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
İngiltere tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabakları yasaklıyor

Londra

İngiliz hükümeti, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla bu tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamaya hazırlanıyor. Ancak söz konusu uygulama, süpermarketler veya paket servisler tarafından kullanılan plastik ürünleri kapsamayacak.

Yasaklanan tek kullanımlık plastikleri 1 Ekim'den sonra tedarik etmeyi sürdüren işletmeler, para cezasına çarptırılabilecek ve yerel makamlar tarafından denetime tabi tutulabilecek.

Benzer yasaklar İskoçya'da uygulanırken, İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipetler, karıştırıcılar ve plastik saplı pamuklu çubuklar 2020'de yasaklanmıştı.

İskoçya, Haziran 2022'de işletmeler için tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamıştı.

Galler'de ise Aralık 2022'de benzer bir yasa onaylanmış, ancak uygulamanın bazı bölümlerinin 2026'ya kadar yürürlüğe giremeyebileceği belirtilmişti.

Tek kullanımlık plastiklerin sadece yüzde 10'u geri dönüştürülüyor

İngiltere'de veriler, her yıl yaklaşık 1,1 milyar tek kullanımlık plastik tabak ve 4,25 milyar çatal bıçak takımı kullandığını, bunların sadece yüzde 10'unun kullanıldıktan sonra geri dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği (AB) plastik atık miktarını azaltmak için son yıllarda yeni düzenlemeler getirmiş, 2021'de de tek kullanımlık tabak, çatal, bardak ve pipet gibi plastikleri yasaklamıştı.

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