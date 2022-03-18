Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,933.68
ETH/USDT
2,800.40
BTC/USDT
40,466.00
BIST 100
2,142.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in yayın lisansını iptal etti

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in yayın lisansını "hemen geçerli olmak üzere" iptal ettiğini duyurdu.

Zuhal Demirci   | 18.03.2022
İngiltere, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in yayın lisansını iptal etti

İngiltere

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın alınmasında, Russia Today'in (RT), Ukrayna'ya saldırı başlatan Rus devletince finanse edilmesi dahil "bir dizi faktörün" dikkate alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Ofcom'un kararı, RT'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin güncel olayların ve RT haberlerinin tarafsızlığı konusunda devam eden 29 soruşturmanın eşliğinde geldi." ifadesine yer verildi.

Ofcom'un, izleyicilerin, İngiltere'nin yayın düzenleyici rejimine olan güveninin yanı sıra kamu güvenini korumanın da önemini ciddiye aldığı belirtilen açıklamada, ancak mevcut koşullarda RT'nin sorumlu bir yayıncı olabileceği konusunda tatmin olunmadığı sonucuna değinildi.

Açıklamada, "Bu nedenle Ofcom, RT'nin yayın lisansını derhal yürürlükten kaldırıyor." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi
DSÖ'den salgınla mücadeledeki başarısından dolayı Türkiye'ye ödül
Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi
Türkiye'de 21 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Kuvvet komutanlarının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki durumu görüştü

10 Avrupa ülkesi ambargoya rağmen Rusya'ya 346 milyon avroluk silah ihraç etti

Zelenskiy'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için girişim

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı, savaşa rağmen azami düzeyde sürüyor

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı, savaşa rağmen azami düzeyde sürüyor
Ukraynalı işitme engelli futbolcular Tekirdağ'da olimpiyatlara hazırlanıyor

Ukraynalı işitme engelli futbolcular Tekirdağ'da olimpiyatlara hazırlanıyor
İngiltere, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in yayın lisansını iptal etti

İngiltere, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in yayın lisansını iptal etti