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Dünya

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı halkın ziyaretine açıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni öncesi halkın ziyaretine açıldı.

Zuhal Demirci   | 14.09.2022
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı halkın ziyaretine açıldı

Londra

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin kapalı tabutu, TSİ 14.22'de Buckingham Sarayı'ndan başlayan askeri geçit töreniyle parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı.

Burada katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in naaşı, TSİ 19.00'da halkın ziyaretine açıldı.

14.09.2022


Kraliçe'nin tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, Westminster Hall'ün önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı ziyaretçiler, 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görebilmek için dün geceden bu yana kuyrukta bekliyor.

İngiltere Kraliçesi'nin tabutu, dün İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki St. Giles Katedrali'nden alınarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya getirilmişti.

Havaalanından alınan Kraliçe'nin tabutu, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na götürülmüştü.

Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edecekler için sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak

İngiliz hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edeceklerin, havalimanlarındaki gibi çok sıkı güvenlikten geçeceği ve kalabalıkların uzun kuyruklara hazırlıklı olması uyarısında bulunmuştu.

Toplu taşımada da uzun kuyruklar ve gecikmelerin yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "Ziyaretçilerin bekleyeceği kuyruk hareket etmeye devam edeceğinden, insanların oturmak için çok az fırsatı olacak ve muhtemelen bir gece saatlerce ayakta durmaları gerekecek." denilmişti.

Bu nedenle, ziyaretçilerin, çocukları yanlarında getirmeye karar vermeden önce uyarıları dikkate alması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Ziyaretçilerin yanlarında taşıyabileceği eşyalar konusunda da çok sıkı kuralların olduğuna yer verilen açıklamada, çok küçük ebatlarda bir çantayla giriş yapabileceği, bu çantaların da girişte kontrolden geçirileceği bildirilmişti. Ayrıca, çiçek, mum ve hatıra eşyalarının da ziyaret alanına alınmayacağı belirtilmişti.

Açıklamada, ziyaret esnasında kesinlikle görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyeceğinin de altı çizilmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.



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