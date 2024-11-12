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Dünya

İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri "çocuk istismarına göz yumma" iddialarının ardından istifa etti

Anglikan Kilisesine bağlı yaz kamplarına katılan erkek çocuk ve gençleri istismar eden avukat John Smyth'i "yetkililere bildirmeyerek istismarı sürdürmesine izin vermekle" suçlanan İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri Justin Welby istifa etti.

Behlül Çetinkaya  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri "çocuk istismarına göz yumma" iddialarının ardından istifa etti

Londra

X hesabından Kral 3. Charles'a hitaben yazdığı istifa mektubunu paylaşan Canterbury Başpiskoposu Welby, yürütülen soruşturma sonucunda Smyth'in işlediği suçların ortaya çıkarıldığını belirtti.

Kendisinin konu hakkında 2013'te bilgilendirildiğini ve konuyu polise taşıdıklarını kaydeden Welby, "Yanlış şekilde doğru bir kararın verileceğine inandım." ifadelerini kullandı.

Kurumsal ve kişisel olarak sorumluluk sahibi olduğunu aktaran Welby, "Bu kararımın İngiltere Kilisesinin daha güvenli bir kilise olmak için ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi sayılmasını umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Başında Kral Charles'ın olduğu kilisenin Ruhani Lideri Welby, son günlerde konuyla ilgili haberler nedeniyle yaşadığı utanç ve hayal kırıklığı hissinin yenilendiğine işaret etti.

"Yaklaşık 12 yıldır iyileştirme yapmak için çabalıyorum." ifadelerine yer veren Welby, istismar kurbanları ve aileleriyle görüşmeye devam edeceğini, riski azaltmak için çalışacağını vurguladı.

Welby, istifasının kilise için en doğru karar olduğunu da belirtti.

Çocukları istismar edip şiddet uygulamıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde 2018'de 77 yaşında ölen John Smyth, 1970'li ve 1980'li yıllarda bir Hristiyan yardım kuruluşunun kıdemli üyesi olarak görev yaptığı sırada İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Hristiyan yaz kampında tanıştığı çocuklara Winchester'daki evinde tacizde bulunmuştu.

Çocuklara şiddet uyguladığı da belirlenen Smyth'in Zimbabve dahil birçok Afrika ülkesinde de 85'e yakın genç ve erkek çocuğu istismar ettiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de St. Anne Kilisesi Rahibi Giles Fraser, BBC'ye yaptığı açıklamada, Welby'yi, Hristiyan yaz kamplarına katılan erkek çocuk ve gençleri istismar eden avukat Smyth'i "yetkililere bildirmeyerek istismarı sürdürmesine izin vermekle" itham etmişti.

Kendisi de çocukluğunda istismar edildiğini belirten Fraser, Welby'nin "din adamlarının güvenini kaybettiğini" ifade ederek görevini bırakması gerektiğini söylemişti.

İngiltere Kilisesi Rahipler Meclisinin üç üyesi de Welby'nin çocuklara yönelik dehşet verici istismarları bildirmedeki yetersizliği nedeniyle istifasını talep eden dilekçe hazırlamıştı.

Çevrim içi dilekçeye 1500'den fazla kişi imza atmıştı.

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