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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından büyük endişe duyuyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarından büyük endişe duyduklarını bildirdi.

Zuhal Demirci  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
İngiltere, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından büyük endişe duyuyor

İngiltere

İngiltere Başbakanı Sunak, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Refah'a askeri operasyon düzenleneceğine dair haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

Sunak, daha fazla yardım ulaştırabilmek ve esirlerin serbest bırakılması için çatışmalara derhal ara verilmesi ve ardından sürdürülebilir ateşkes için gerekli koşulların oluşturulması çağrısında bulundu.

"İsrail'in daha ileri bir adım atmadan önce durup ciddi şekilde düşünmesini istiyoruz"

Dışişleri Bakanı Cameron da Refah'ta yaşananlar konusunda "çok endişeli" olduklarını vurgulayarak, "Birçoğunun oraya gelmeden önce 5-6 kez yer değiştirdiğini ve bu insanlar arasında nasıl savaşabileceğinizi görmenin gerçekten imkansız olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Cameron, bu kişilerin gidecek yerlerinin olmadığının altını çizerek, "Güneye, Mısır'a gidemezler. Kuzeye ve evlerine dönemiyorlar çünkü birçoğu yıkılmış durumda." ifadesini kullandı.

Bu nedenle bölgedeki durumdan büyük endişe duyduklarını yineleyen Cameron, "İsrail'in daha ileri bir adım atmadan önce durup ciddi şekilde düşünmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Cameron, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak her şeyden önce istediğimiz şey çatışmalara derhal ara verilmesi ve bu aranın daha fazla çatışmaya dönülmeden sürdürülebilir ateşkese yol açmasıdır. Şimdi olması gereken de bu. İngiliz vatandaşları dahil rehineleri kurtarmamız gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu, şu anda yaptığım gibi, onları kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmektir."

İsrail'in Refah'a saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi.

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