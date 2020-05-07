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Dünya, Koronavirüs

İngiltere hükümeti: Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti

İngiltere hükümeti, özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamının kalite testlerini geçtiğini açıkladı.

Hasan Esen   | 07.05.2020
İngiltere hükümeti: Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, "Türkiye'deki özel bir şirketten alınan koruyucu ekipmanların sadece küçük bir kısmı standardı karşılamıyor, çoğunluğu testleri başarıyla geçti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti." denildi.

İngiltere hükümetinin açıklamasında, Türk hükümetinin bu süreçte kendilerine çok yardımcı olduğu ve koruyucu giysi tedarikinde yardım etmenin yanı sıra ihracat iznini de hızlandırdığı kaydedildi.

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