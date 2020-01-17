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Dünya

İngiltere, Hizbullah'ın siyasi kanadını da yaptırım listesine aldı

İngiltere, Lübnan Hizbullahı'na yönelik yaptırımları örgütün tamamını içine alacak şekilde genişletti.

Hasan Esen   | 17.01.2020
İngiltere, Hizbullah'ın siyasi kanadını da yaptırım listesine aldı

Londra

İngiltere Hazine Bakanlığının yaptırım uygulanan terör örgütleri listesine Hizbullah'ın siyasi kanadı da eklendi. Daha önce sadece silahlı kanadına yaptırım uygulanan Hizbullah'ın, Cihad Konseyi ve Dış Güvenlik Birimi dahil tüm yapılarının yeni listede yer aldığı görüldü.

Lübnan'da 1982'de İsrail işgaline karşı kurulan İran destekli örgüt, Tahran'ın "direniş ekseni" olarak tanımladığı ittifakın içinde yer alıyor.

Suriye'deki savaşa Esed rejimi yanında dahil olmasıyla tepki çeken Hizbullah'ın, Lübnan siyasetindeki büyük etkisi de sürekli tartışma konusu oluyor.

Örgüt, 1975'ten 1990'a kadar süren iç savaşın ardından, İsrail işgalini gerekçe göstererek silah bırakmamıştı.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, geçen sene Hizbullah'ı siyasi kanadı dahil bütünüyle terör örgütleri listesine almıştı.

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