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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere Gölge Dışişleri Bakanı Lammy: "(Gazze'de) Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim"

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi üyesi Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, hükümete İsrail'e silah satışı konusunda aldığı hukuki tavsiyeleri açıklama çağrısı yaparak, "Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim." diye konuştu.

Behlül Çetinkaya  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
İngiltere Gölge Dışişleri Bakanı Lammy: "(Gazze'de) Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim"

Londra

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi üyesi Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, Sky News'te katıldığı bir programda İsrail'in Gazze saldırıları ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze saldırılarının üzerinden 6 ay geçtiğini kaydeden Lammy, "Müslüman da olsa Yahudi de olsa can kaybı, can kaybıdır. Çok fazla insan öldü. Şu an 33 bin ve çoğu kadın ve çocuk. Yüksek mahkemede kıdemli hakimlerin (Gazze'de) uluslararası hukukun ihlal edilme riski olduğunu söylemesi bence çok ciddi. Ben de uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim." dedi.

Lammy, Dışişleri Bakanı David Cameron'a İsrail'e silah satışıyla ilgili aldığı hukuki tavsiyeleri açıklama çağrısı yaparak. "Bu toplumumuz için çok önemli çünkü bu eylemlerde suç ortağı olabiliriz." diye konuştu.

İşçi Partisinin ateşkes çağrısı yaptığını söyleyen Lammy, partisinin önde gelen isimlerinden Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ve İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar'ın İsrail'e silah satışlarının durdurulması yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.

Bu konuda hükümetin aldığı hukuki tavsiyelerin önemine işaret eden Lammy, "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyorsa onlara silah satışı yapılması konusunda şüphelerim var. Hükümet hukuki tavsiyeleri açıklasın, biz de bilelim." ifadelerini kullandı.


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