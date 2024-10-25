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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere, Gazze'deki keşif uçuşlarında elde ettiği verileri UCM'yle paylaşmayı değerlendirecek

İngiltere Savunma Bakanlığı, savaş suçlarına ilişkin soruşturmalar kapsamında talep edilmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), Gazze'de keşif uçaklarıyla elde ettikleri verileri sunmayı değerlendirecek.

Behlül Çetinkaya  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
İngiltere, Gazze'deki keşif uçuşlarında elde ettiği verileri UCM'yle paylaşmayı değerlendirecek

Londra

Sky News'ta yer alan habere göre, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı uçaklar, esirleri arama faaliyetleri kapsamında Gazze üzerinde yüzlerce uçuş gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Shadow R1 tipi keşif uçağının, yalnızca İsrail'in esirleri bulma çalışmalarına destek ve istihbarat sağlamak amacıyla faaliyete katıldığı ve Hamas karşıtı hiçbir faaliyette yer almadığı ifade edildi.

Açıklamada, elde edilen veri ve bilgilerin kullanımına ilişkin ise "Uluslararası yükümlülüklerimiz doğrultusunda, UCM'den savaş suçlarına ilişkin soruşturmalara bilgi sağlama yönündeki resmi talepleri değerlendireceğiz." denildi. Ancak bu yönde bir talep olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Sözcülük açıklamasında, İngiltere'nin Gazze'deki taraflardan biri olmadığı, RAF uçaklarının İsrail'e silah taşımadığı vurguladı.

Açıklamada, "Görevimiz, aralarında İngilizlerin de bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasıyla sınırlıdır. RAF, bu amaç doğrultusunda Aralık 2023'ten beri rutin şekilde silahsız uçuşlar gerçekleştirmektedir." ifadeleri yer aldı.

Uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde müttefiklerle bilgi paylaşıldığına işaret edilen açıklamada, İsrailli kurumlara yalnızca esirlere ilişkin bilgilerin aktarıldığı kaydedildi.

The UK Defence Journal isimli internet sitesi RAF'ın Gazze'de 3 Aralık 2023'ten beri 250 uçuş yaptığını belirtirken, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ise bu sayının 600 olduğunu öne sürdü.

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