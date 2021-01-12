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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesi barbarlık düzeyinde

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirterek zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söyledi.

Hasan Esen   | 12.01.2021
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesi barbarlık düzeyinde

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirterek zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söyledi.

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