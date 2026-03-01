Dolar
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü: Hürmüz Boğazı'nda güvenlik riski en üst seviyede

Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri son 24 saatte günlük ortalamaya göre yüzde 20'nin üzerinde azalırken, gemi operatörlerinin geçişleri ertelemeleriyle Hürmüz Boğazı demirleme alanları yakınlarında gemilerin daha fazla kümelenmesi bekleniyor.

Nuran Erkul Kaya  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü: Hürmüz Boğazı'nda güvenlik riski en üst seviyede

Londra

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), son 24 saatte Umman Körfezi, Musandam yakınları ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyı sularında birden fazla ticari gemiye yapılan saldırıların teyit edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz güvenliği durumunun en üst düzey risk seviyesi olan "kritik" seviyeye çıktığını duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman Körfezi, Musandam yakınları ve BAE kıyı sularında birden fazla gemiye yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının teyit edildiği bildirildi.

"SKYLIGHT, MKD VYOM ve SEA LA DONNA" ham petrol ve petrol tankerlerine son 24 saatte saldırı yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu saldırıların teyit edilmesinin ardından bölgedeki deniz güvenliği durumunun en üst düzey risk seviyesi olan "kritik" seviyeye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu gemileri saldırı için uygun bir aday haline getirecek herhangi bir bağlantı bulunamadığı aktarılırken, "Hürmüz Boğazı'nın resmi olarak kapatıldığı ilan edilmemiş olsa da operasyonel ortam bu bölgede aktif kinetik tehlike koşullarını yansıtıyor." ifadesi yer aldı.

Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 138 gemi geçişi olduğu ancak son 24 saatte bu sayının yüzde 20'den fazla azalarak yaklaşık 110'a gerilediği kaydedilen açıklamada, bu düşüşün yapısal bir düşüşten ziyade geçici bir tepki olduğu vurgulandı.

Açıklamada, gemi operatörlerinin bölgedeki durum daha fazla netlik kazanana kadar Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri ertelemeleri nedeniyle BAE kıyı limanları, Umman açıkları ve Hürmüz Boğazı’ndaki demirleme alanları yakınlarında gemi yoğunluğunun artmasının beklendiği ifade edildi.

Mevcut hava tehdidi ve yoğunluktan kaynaklanan ek navigasyon zorlukları altında navigasyon kazası yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Gelecek 24-48 saate yönelik olarak, füze ve insansız hava araçlarından kaynaklanan tehdit değişmeyecektir. Bayrağı veya milliyeti ne olursa olsun tüm ticari gemiler risk altındadır. Hiçbir yetkili makam Hürmüz Boğazı'nın resmi olarak kapatıldığını açıklamamıştır. Mayınlama faaliyeti, gerilimin tırmanmasında ana değişken olmaya devam etmektedir."

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırısının ardından, dün İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor." mesajları ilettiği iddiaları gündeme gelmişti.

Bu mesajların Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren gemilerin uluslararası çağrı kanalı VHF Kanal 16 üzerinden yapılan yayınlarda gemi mürettebatına iletildiğine ilişkin iddialara rağmen, resmi makamlarca Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Bazı konteyner gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan kaçınmak için U dönüşü yaptığı görülürken, bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle dünyanın önde gelen konteyner taşımacılık şirketleri Boğaz'dan geçişleri askıya aldı.

Küresel ticaret için stratejik önemde

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını, uluslararası pazarlara ulaştırıyor.

Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor. Hürmüz Boğazı’nda, İran'ın bu yöndeki tehditlerine rağmen şu ana kadar herhangi bir kapanma yaşanmadı.

