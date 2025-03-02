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Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer: Ukrayna'da barışı korumak için bir koalisyon kuracağız

İngiltere Başbakanı Starmer, "⁠Ukrayna'da barışı korumak için bir koalisyon kuracağız. Her ülke katkıda bulunamayabilir ancak bu, arkamıza yaslanıp izleyeceğimiz anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Şeyma Yiğit, Zuhal Demirci  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
İngiltere Başbakanı Starmer: Ukrayna'da barışı korumak için bir koalisyon kuracağız

Ankara

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Bugün buradayız çünkü Avrupa’nın güvenliği için nesilde bir kez yaşanan bir an ve hepimizin Ukrayna için iyi sonuç elde etmeye çalışması gerekiyor." dedi.

Starmer, çok sayıda liderin katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün buradayız çünkü Avrupa’nın güvenliği için nesilde bir kez yaşanan bir an ve hepimizin Ukrayna için iyi sonuç elde etmeye çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da barışın "sadece hak meselesi" olmadığına dikkati çeken Starmer, bunun aynı zamanda zirveye katılan "her milletin ve daha birçoklarının güvenliği için hayati önem taşıyan" bir konu olduğunu vurguladı.

Baltık ülkeleri liderleri ile de zirve öncesi görüştüğünü ve onların da Ukrayna müzakerelerinin parçası olduğunu dile getiren Starmer, bir grup Avrupa ülkesi ile Ukrayna'nın birlikte savaşın durdurulması planı üzerinde çalışmak konusunda anlaştıklarını ve bu planı daha sonra ABD ile de görüşerek daha ileri taşıyacaklarını belirtti.

Starmer, zirvede kalıcı barışın ve Ukrayna'nın gelecekte kendini savunabilecek durumda olmasının nasıl sağlanacağını ve bu ülkeye daha fazla nasıl destek olabileceklerini tartışacaklarını söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirve Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanların katılımı ile başladı.

Trump-Zelenskiy tartışmasından sonra Ukrayna konusu gündemin ilk sırasında

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.

Çok sayıda Avrupalı lider tartışmanın ardından Ukrayna'ya destek paylaşımında bulunmuştu.

Oval Ofis'teki tartışmanın ardından ülkeden ayrılan Zelenskiy, Londra'ya gelmişti.

Beyaz Saray'daki tartışma sonrası Ukrayna konusu ve Londra’da yapılacak liderler zirvesi gündemin ilk sırasına yerleşmişti.

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