Dolar
17.29
Euro
18.02
Altın
1,828.26
ETH/USDT
1,127.00
BTC/USDT
21,394.00
BIST 100
2,516.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Yanık, İsviçre'de, "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin" Türkiye raporunun değerlendirildiği kapanış oturumunda konuşuyor
logo
Dünya

İngiltere, AİHM kararına rağmen sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ısrarcı

İngiliz İçişleri Bakanı Patel, AİHM'in İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderecek ilk uçuşu durdurmasının, kendileri için hayal kırıklığı ve şaşırtıcı olduğunu belirterek, bir sonraki uçuş için hazırlıkların şimdiden başladığını söyledi.

Hasan Esen   | 15.06.2022
İngiltere, AİHM kararına rağmen sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ısrarcı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - AA

Londra

Priti Patel, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararının, sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının kendisiyle değil, listede adı bulunan 3 kişiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Kararın Ruanda'ya sınır dışılar için mutlak bir engel olmadığını kaydeden Patel, mahkemenin serbest bırakılmasına hükmettiği sığınmacıların, haklarında değerlendirme sürerken elektronik kelepçe ile takip edileceğini duyurdu.

AİHM kararının, İngiliz yerel mahkemeleri ve Yargıtay hükümleriyle ters düşmesi göz önüne alındığında kendileri için hayal kırıklığı ve şaşırtıcı olduğunu söyleyen Patel, "Ulusal ve uluslararası yükümlülüklerimize tam olarak uyduğumuza inanıyoruz. Gelecekteki uçuşlar ve bir sonraki uçuş için hazırlıklar şimdiden başladı." dedi.

"Utanç verici"

İşçi Partisi'nden Gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise uçağın iptaline kadar sürede yaşananları ve planı, "hercümerç ve utanç verici" olarak nitelendirdi.

İçişleri Bakanı'nın suçu başkasına atamayacağını kaydeden Cooper, "Bu ciddi bir politika değil ve asla da olmadı. Uçağı kiralarken bunu biliyordu. Bu uçakla Ruanda'ya göndermeyi planladığı insanlar arasında işkence ve insan ticareti mağdurları olduğunu biliyordu. Uygun bir değerlendirme süreci olmadığını biliyordu. Bazılarının çocuk olabileceğini biliyordu." diye konuştu.

Cooper, düzensiz göç sorunun çözümü için Fransa ile çalışılması gerektiğini ancak Patel'in Fransız mevkidaşıyla arasının açık olduğunu savundu.

Tepki çeken plan ve AİHM kararı

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

13 Haziran'da Temyiz Mahkemesi yargıçları, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları da reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına kısa bir süre kala AİHM'ye başvuru yapmıştı.

AİHM de, dün uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olası yangınlara karşı hazır
Karabük'te sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularını görüştü
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de yılbaşından bugüne kadar 13 tane DEAŞ'lı canlı bomba bulduk

Benzer haberler

İngiltere, AİHM kararına rağmen sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ısrarcı

İngiltere, AİHM kararına rağmen sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ısrarcı

İngiltere'de Rus ajanı olduğundan şüphelenilen kişi havaalanında yakalandı

Belçika'da sığınmacıların barınması için "çadır kamp" seçeneği gündeme geldi

İngiliz basını: AİHM’in sığınmacıları Ruanda'ya gönderecek uçuşu durdurması, Başbakan Johnson’a yönelik darbedir

İngiliz basını: AİHM’in sığınmacıları Ruanda'ya gönderecek uçuşu durdurması, Başbakan Johnson’a yönelik darbedir
AB'den İngiltere'ye karşı yeni yasal süreç

AB'den İngiltere'ye karşı yeni yasal süreç
AİHM, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği uçuşu durdurdu

AİHM, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği uçuşu durdurdu