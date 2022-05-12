İngiltere: AB, Kuzey İrlanda Protokolü'nde esneklik göstermezse harekete geçeceğiz
İngiltere, Avrupa Birliği'nin, Kuzey İrlanda Protokolü'yle ilgili sorunları çözmeye yardımcı olmak için gerekli esnekliği gösterememesi durumunda İngiliz hükümetinin harekete geçmekten başka seçeneğinin olmadığını bildirdi.
Londra, Brüksel
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic'in bu sabah Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenleyen Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Görüşmede, Truss'un, Sefcovic'e, İngiltere'nin en önemli önceliğinin "Kuzey İrlanda'da barış ve istikrarı korumak" olduğunu belirttiği aktarılan açıklamada, Truss'un, Kuzey İrlanda Protokolü'nün, Kuzey İrlanda'da yürütmenin oluşturulmasının önündeki en büyük engel olduğunu söylediği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca mevcut durumun ticarette kabul edilemez aksamalara neden olduğunu ve Kuzey İrlanda'daki insanlara İngiltere'deki herkesle aynı muamelenin yapılmadığı iki kademeli bir sistem yarattığını kaydetti. Truss, Sefcovic'e Belfast Anlaşması'nı (Hayırlı Cuma) savunmanın önemini hatırlattı ve AB Komisyonunun daha fazla pragmatizm gösterme ve protokolün orijinal hedeflerine ulaşmasını sağlama sorumluluğunu taşıdığını söyledi."
AB: Yeni teklifler sunulmayacak
Açıklamada, Truss'un, İngiltere'nin, yeşil ve kırmızı kanal düzenlemeleri dahil özel bir veri paylaşım sistemiyle desteklenen protokolü düzeltme önerilerinin AB Tek Pazarı'nı korurken, İngiltere ve Kuzey İrlanda arasındaki ticaret engellerinin kaldırılmasını sağlayacağını yinelediği ifade edildi.
Truss'un, görüşmede, daha fazla kontrol ve evrak işleri oluşturarak AB tekliflerinin kendilerini neden geriye götüreceğini özetlediği vurgulanan açıklamada, Sefcovic'in, AB müzakere yetkisini genişletmek veya genel ticari sürtüşme seviyesini azaltmak için yeni teklifler sunmaya yer olmadığını doğruladığı bildirildi.
Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Truss, bunu üzüntüyle not etti ve Kuzey İrlanda'daki durumun, İngiltere için bir iç barış ve güvenlik meselesi olduğunu, AB'nin bu sorunları çözmeye yardımcı olmak için gerekli esnekliği gösterememesi durumunda, sorumlu bir hükümet olarak harekete geçmekten başka seçeneğinin olmadığını belirtti." ifadesi kullanıldı.
AB'den İngiltere'ye uyarı
Öte yandan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic de İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanması konusunda gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
AB tarafının, Kuzey İrlanda'daki sorunlara kapsamlı ve etkili çözüm önerilerinde bulunduğunu aktaran Sefcovic, İngiliz hükümetinin tek taraflı eylem yoluna girme niyetinde olmasından ciddi endişe duyduklarını ifade etti.
Sefcovic, AB önerilerinin protokolün uygulamasını önemli ölçüde iyileştireceğine işaret ederek, İngiltere tarafının henüz tekliflere yanıt vermediğini bildirdi.
Bu konuda sadece ortak çözümlerin işe yarayacağını belirten Sefcovic, "Protokol gibi uluslararası bir anlaşmayı fiilen yürürlükten kaldıran tek taraflı eylem kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde buldu.
Sefcovic, protokole ilişkin tek taraflı eylemlerin İngiltere ve AB arasındaki güveni sarsacağına, Kuzey İrlanda'da üretilen ürünlerin AB pazarına erişimine zarar vereceğine dikkati çekti.
AB ve İngiltere'nin benzer küresel sınamalar yaşadığını anımsatan Sefcovic, bu noktada yapıcı biçimde beraber çalışmak gerektiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.