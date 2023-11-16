Dolar
28.67
Euro
31.12
Altın
1,982.52
ETH/USDT
2,007.00
BTC/USDT
36,499.00
BIST 100
7,780.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Dünya

İngiltere, 2 farklı kan hastalığının tedavisi için gen terapisinden faydalanılan ilaca onay verdi

İngiltere'de, 2 farklı kalıtsal kan hastalığını, neden olan geni düzenleyerek tedavi etmeyi amaçlayan gen terapisi yönteminden faydalanılan ilaca onay verildi.

Zeynep Katre Oran  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
İngiltere, 2 farklı kan hastalığının tedavisi için gen terapisinden faydalanılan ilaca onay verdi

Ankara

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA), yapılan açıklamada, gen düzenleme teknolojisi CRISPR'den faydalanılan "Casgevy" adlı ilacın, orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi (Beta Talasemi) hastalıklarının tedavisinde kullanılmasına onay verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Casgevy'nin, 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 2 bilim insanı tarafından geliştirilen ve genleri DNA üzerinde keserek düzenlemeye izin veren "gen makası" olarak da bilinen CRISPR'ın kullanıldığı ilk lisanslı ilaç olduğu belirtildi.

Gen terapisi yönteminden faydalanılan Casgevy'nin bu 2 hastalığın getirdiği ağrı, enfeksiyon ve kansızlığı ortadan kaldırabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Casgevy, hastanın kemik iliği kök hücrelerindeki hatalı geni düzenleyerek vücudun işlevsel hemoglobin üretmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunu yapmak için, kök hücreler kemik iliğinden alınır, laboratuvar ortamında düzenlenir ve daha sonra hastanın vücuduna tekrar aşılanır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler tutuklandı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı
Gazze'den getirilen hastalar kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti
YTB Başkanı Eren, "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nın önemini vurguladı
Başkentte Afrika ülkelerinin büyükelçi eşleri işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi

Benzer haberler

İngiltere, 2 farklı kan hastalığının tedavisi için gen terapisinden faydalanılan ilaca onay verdi

İngiltere, 2 farklı kan hastalığının tedavisi için gen terapisinden faydalanılan ilaca onay verdi

İngiltere'de Gazze'de ateşkes çağrılarını destekleyen 8 Gölge Bakan görevinden istifa etti

İngiltere Başbakanı Sunak, göçmen teknelerini durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağını belirtti

İngiltere'de enflasyon ekimde beklentiden fazla yavaşladı

İngiltere'de enflasyon ekimde beklentiden fazla yavaşladı
İngiltere'de görevden alınan İçişleri Bakanı Braverman, Başbakan Sunak'ı "ihanetle" suçladı

İngiltere'de görevden alınan İçişleri Bakanı Braverman, Başbakan Sunak'ı "ihanetle" suçladı
Eski İngiltere Başbakanı Blair'e "Gazze görevi" iddiası

Eski İngiltere Başbakanı Blair'e "Gazze görevi" iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet