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Dünya

İngiliz Tabipler Birliği: 100 bin sterlin borçla mezun olan pratisyen hekimlerimiz zor durumda

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Konseyi Başkanı Prof. Dr. Banfield, pratisyen hekimlerin mart ayındaki olası grevine ilişkin, "100 bin sterlin borçla mezun oldukları için şu anda mali açıdan gerçekten zor durumda olan pratisyen hekimlerimiz var" dedi.

Zuhal Demirci   | 12.01.2023
İngiliz Tabipler Birliği: 100 bin sterlin borçla mezun olan pratisyen hekimlerimiz zor durumda

İngiltere

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Konseyi Başkanı Prof. Dr. Philip Banfield, İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ile grev oylaması başlatan pratisyen hekimlerin marttaki olası iş bırakma eylemini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Banfield, Barclay'le görüşmelerinde İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ndeki (NHS) son durumu ve pratisyen hekimlerin maaş artışında yaşanan anlaşmazlığı ele aldıklarını belirtti.

Doktorların marttaki olası grevine ilişkin soruyu Banfield, "Sorunu çözmek için önümüzde yaklaşık 6 haftamız var. Hiçbir doktorumuz grev yapmak istemiyor." diye yanıtladı.

"Personel kaybı durdurulmazsa NHS'nin başı gerçekten büyük dertte"

Banfield, özellikle pratisyen hekimlerin mali açıdan zor durumda olduğuna dikkati çekerek, "100 bin sterlin borçla mezun oldukları için şu anda mali açıdan gerçekten zor durumda olan pratisyen hekimlerimiz var." dedi.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Barclay'in tutumunun sorulması üzerine Banfield, Barclay'in üslubunun çatışmacı değil işbirliğinden yana olduğunu ve kendilerini dinlediğini aktardı.

Philip Banfield, "Sağlık Bakanı Barclay, NHS'deki personel kaybını durdurmazsa, NHS'nin başı gerçekten büyük dertte." diye konuştu.

Maaşlarında 2008'den bu yana yüzde 26,1'lik bir kesinti olduğunu belirten yaklaşık 45 bin pratisyen doktor, martta yapılması planlanan grev için oylama başlattı. Doktorlar, oylama sonucunda iş bırakma kararı alırsa, söz konusu grev "pratisyen hekimlerin 2016'daki grevinden sonra ikinci büyük grevi" olacak.

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