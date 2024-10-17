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Dünya

İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Behlül Çetinkaya  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, balkondan düşerek yaşamını yitirdi Fotoğraf: Luciano Gonzalez/AA

Londra

İngiliz medyasında yer alan habere göre, 31 yaşındaki Payne, dağılan grubun bir diğer üyesi Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin'e gitti.

Buenos Aires polisi, alkol ya da uyuşturucu etkisinde olduğu tahmin edilen agresif bir müşteriye müdahale için "Casa Sur Palermo" adlı otele giden ekiplerin, buraya ulaştığı anda bahçede bir gürültü duyduğunu ve bir erkeğin ağır yaralı halde yerde yattığının belirlendiğini bildirdi.

Buenos Aires ambulans hizmetleri adına açıklama yapan Alberto Crescenti, yaklaşık 40 metre yükseklikteki balkondan düşen Payne'e ilk müdahalenin, yaşama şansı çok düşük haldeyken yapıldığını ifade etti.

İlk ihbarın saat 17.04'te yapıldığını, ambulansın olay yerine 17.11'de ulaştığını anlatan Crescenti, Payne'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

İngiliz şarkıcının ölüm haberinin ardından çok sayıda ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı, üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

Tüm zamanların albümleri en çok satan erkek grubu

Payne, 2008 ve 2010'da "The X Factor" adlı şarkı yarışmasına katılmış, 2010'da yarışmaya katılan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile bir araya gelerek One Direction grubunu kurmuştu.

70 milyonun üzerindeki albüm satışıyla, tüm zamanların en çok satan erkek grubu ünvanını alan One Direction, Malik'in ayrılmasıyla dağılma sürecine girmiş, grup üyeleri 2017'den itibaren solo çalışmalar yürütmeye başlamıştı.

Grupla birlikte 200'ün üzerinde ödül kazanan Payne, bu tarihten sonra çıkardığı teklilerde ve albümlerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi isimlerle çalışmıştı.

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