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Dünya

İngiliz Kızılhaçı: Sığınmacıların temel sağlık hizmetlerine erişimi risk altında

İngiliz Kızılhaçı, ülkedeki sığınmacıların internete erişimlerinin sınırlı olması nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalma riskiyle karşı karşıya oldukları uyarısında bulundu.

Zuhal Demirci  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
İngiliz Kızılhaçı: Sığınmacıların temel sağlık hizmetlerine erişimi risk altında

İngiltere

İngiliz Kızılhaçının yayımladığı yeni rapor, İngiltere'de sığınma talebinde bulunanların "dijital dışlanma riski" altında olduğunu ve bunun sağlık hizmetlerine erişim ile sosyal iletişim açısından engeller yarattığını ortaya koydu.

Raporda, İngiliz Kızılhaç yetkililerinin görüştüğü sığınmacıların, dijital erişim eksikliği nedeniyle tıbbi sorunlar için yardım istemekten tamamen kaçındıkları ya da aile hekimine ulaşamadıkları için doğrudan acil servise gittikleri belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığına ait konaklama yerlerinde internet erişiminin yetersiz olduğuna dikkat çekilen raporda, dijital dışlanmanın bazı sığınmacıların kendilerini yalnız ve izole hissetmesine neden olduğu, bu durumun da genellikle ruh sağlıkları üzerinde zararlı etkiler doğurduğu bildirildi.

Yetkililerin görüştüğü Eritreli bir sığınmacı, "Kendimi çok yalnız hissettim. İnternetim yoktu, hapishanedeymişim gibi hissettim. Akıl sağlığım etkilendi. Çok acı çektim. O anı bir daha düşünmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"İnternete, akıllı telefonlara veya bilgisayarlara erişim bir lüks değil"

İngiliz Kızılhaçı Sağlık Politikası Başkanı Olivia Field, rapora ilişkin değerlendirmesinde, internete, akıllı telefonlara veya bilgisayarlara erişimin bir lüks olmadığının altını çizdi. Field, "Onlar olmadan, insanların sağlığı riske girer ve artan izolasyon riskiyle topluluklara entegre olmak daha zordur." ifadesini kullandı.

Rapor üzerinde çalışan araştırmacılardan Sohaib Hafeez de "Aile hekimine erişim gibi basit şeyler, genellikle teknoloji ve internet erişimini karşılayamadıkları ve bu araçlarda gezinmek için gereken dijital becerilere sahip olmadıkları için bir mücadele haline geldi." dedi.

İngiltere İçişleri Bakanlığına yönelik tavsiyelerin de yer aldığı raporda, sığınmacıların konaklama merkezlerine hızlı ve ücretsiz internet erişimi sağlanması çağrısı yapıldı.

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