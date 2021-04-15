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Dünya

IMF, Kovid-19 salgınının Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi daha yoksullaştıracağını öngördü

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisinin, Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa iteceği tahmininde bulundu.

Tufan Aktaş   | 15.04.2021
IMF, Kovid-19 salgınının Sahra Altı Afrika'da 32 milyon kişiyi daha yoksullaştıracağını öngördü

İstanbul

IMF tarafından Sahra Altı Afrika'nın ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan raporda, aşılamanın kıta ülkelerinin sağlık harcamalarının yüzde 50 artmasına yol açacağı aktarıldı.

Raporda, "Sahra Altı Afrika, 2021'de dünyanın en yavaş büyüyen bölgesi olacak." denilirken, geçen yıl kaydedilen yüzde 1,9 küçülmenin ardından bu yıl yüzde 3,4 büyüme beklendiği belirtildi.

Bölgedeki aşırı yoksulların sayısının 32 milyon artmasının beklendiği vurgulanan raporda, kişi başına milli gelirin birçok ülkede 2025 yılına kadar salgın öncesi seviyelere dönmeyeceği ifade edildi.

Yaklaşık 4,4 milyon Kovid-19 vakasının görüldüğü kıtada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 bini aşmış durumda.

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