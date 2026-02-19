Dolar
43.76
Euro
51.60
Altın
4,985.93
ETH/USDT
1,918.60
BTC/USDT
66,272.00
BIST 100
13,804.21
Dünya

IMF, doların uluslararası para sisteminde merkezi rol oynamaya devam ettiğini belirtti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD dolarının uluslararası para sisteminde merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini, küresel ticarette, rezervlerde, borçlanmada ve ödemelerde hakimiyetini sürdürdüğünü söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
New York

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halihazırda devam eden ABD ile 4. Madde konsültasyonunun gelecek hafta tamamlanacağını belirten Kozack, gerçekleştirilecek basın toplantısında da ülke ekonomisine dair değerlendirmelerin paylaşılacağını anlattı.

Kozack, doların uluslararası para sisteminde merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini vurgulayarak, "Dolar, ticaret faturalandırmasında, uluslararası rezervlerde, borçlanmada ve küresel ödemelerde hakimiyetini sürdürüyor." diye konuştu.

Bu alanlarda doların payının, ABD'nin küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki payından daha büyük olduğunu kaydeden Kozack, doların zaman içinde istikrarlı seyrettiğini, 2010'ların ortasından bu yana uluslararası rezervlerde doların payında sadece ılımlı bir düşüş görüldüğünü aktardı.

Kozack, doların 2024'teki zirvesine göre değer kaybettiğine değinerek, "Ancak doların ana para birimleri karşısındaki mevcut seviyesi, son on yıldaki tarihsel ortalamasına yakın. Döviz piyasaları dalgalı olabilir ve günlük döviz hareketlerini fazla abartmamak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili konular
Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı
İstanbul'da ramazanın ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 14'üncü duruşması sona erdi
DMM'den, Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin açıklama
