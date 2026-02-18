İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan ve TİKA Başkanı Eren, Dakka'da sağlık merkezi açılışına katıldı
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile TİKA Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan ve TİKA tarafından yenilenen Dakka Üniversitesi Sağlık Merkezinin açılış törenine katıldı.
Dakka
Dakka'daki sağlık merkezinin açılış törenine Bilal Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Ramis Şen, eski futbolcu Mesut Özil ve çok sayıda Bangladeşli katıldı.
Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Dakka Üniversitesinin ülke için önemine dikkati çekerek üniversitenin, Bangladeş'in potansiyelini gerçekleştirmesine katkı sunacak kadroları yetiştirdiğine işaret etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomik büyüme, siyasi etki kapasitesi ve bölgesel yetenekler bakımından büyük mesafe kat ettiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Ankara'nın yalnızca bölgesel barışa değil, aynı zamanda küresel barışa da katkı sunabilecek konumda olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşünceleri, fikirleri ve dünya meselelerine sunduğu katkılar bakımından aranan bir lider olduğunu dile getiren Bilal Erdoğan, "Türkiye bugün dünyada daha adil bir düzen, daha iyi bir küresel sistem dizaynı savunan tek güç." dedi.
Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne atıfta bulunarak, daha adil bir Birleşmiş Milletler düzeni çağrısında bulunulduğunu anımsattı.
Türkiye ile Bangladeş'in köklü bir tarihe sahip ve karşılıklı saygı temelinde ilişkilerini sürdüren iki ülke olduğu değerlendirmesini yapan Erdoğan, iki ülkenin daha fazla işbirliği ve ortaklık geliştirebileceği mesajını verdi.
Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımlar
TİKA Başkanı Eren de Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin güçlü tarihi ve kültürel köklere sahip olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla bu kalıcı dostluğu somut adımlara dönüştürdüğünü söyledi.
Bangladeş genelinde yaklaşık 200 kalkınma projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Eren, bu projelerle iki dost ve kardeş ülke arasındaki dayanışmayı, kardeşliği ve iyi niyet köprülerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını aktardı.
Eren, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, idari ve sivil altyapının geliştirilmesi ile sosyal ve kültürel işbirliği alanlarında geniş bir proje yelpazesini hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, kapsamlı ortaklığın daha da güçlendirildiğini vurguladı.
Abdullah Eren, 2017'de devam eden insani kriz nedeniyle Arakanlı Müslümanların (Rohingya) Bangladeş'e sığınmasıyla, Türkiye'nin yardım faaliyetlerinin artırıldığını ifade etti.
Bangladeş'in Cox's Bazar'da bir milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparak en büyük mülteci kampını barındırdığına değinen Eren, Türkiye'nin TİKA, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu aracılığıyla mültecilerin acılarını hafifletmek ve Bangladeş'i bu insani krizle mücadelede desteklemek için çaba gösterdiği mesajını verdi.
Eren ayrıca, TİKA olarak bu değerli çabalara imkanları ölçüsünde katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Projenin detayları
Dakka'daki üniversitenin sağlık merkezi, uzun yıllardır öğrenci ve personele hizmet verirken, fiziki koşulların yıpranmış olması ve mevcut imkanların yetersiz kalması, sunulan hizmetlerin etkinliğini olumsuz etkiliyordu.
TİKA, sağlık merkezi binasında kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi, muayene ve hizmet alanlarının bakım ve onarımı yapılarak mekanlar modernize edildi, merkezin ihtiyaç duyduğu donanım ekipmanları sağlanarak hizmet kapasitesi artırıldı. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere ambulans teminiyle merkezin müdahale kapasitesi yükseltildi.
Çalışmalarla sağlık merkezinin fiziki kapasitesi güçlendirilirken, öğrencilere, akademik ve idari personele 7 gün 24 saat ücretsiz sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi de yükseltildi.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve TİKA Başkanı Eren, Dakka’da Türkiye Mezunlarıyla görüştü
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Türkiye Mezunları ve öğrenci liderleriyle buluştu.
Dakka'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe Bilal Erdoğan, TİKA Başkanı Eren, Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Ramis Şen, eski futbolcu Mesut Özil ve Türkiye'de eğitim alan çok sayıda Bangladeşli katıldı.
Burada konuşan Bilal Erdoğan, Müslüman dünyasının ramazan ayının mübarek olmasını diledi.
Müslüman dünyasının pek çok sorunla mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, bunların başında Gazze'de yaşanan soykırımın geldiğini kaydetti.
Erdoğan, Bangladeş ziyaretinin temel amacının Arakanlı Müslüman (Rohingya) çocukların eğitiminde yaşanan sorunlara uluslararası alanda dikkati çekmek olduğu değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile 8 yıl önce de Bangladeş'i bu amaçla ziyaret ettiğini hatırlatan Bilal Erdoğan, bu ziyaretin uluslararası camiada yankı bulduğunun altını çizdi.
Erdoğan, Arakanlı Müslümanlarla ilgili yaşanan insani duruma da vurgu yaptı.
Türkiye ile Bangladeş arasındaki iyi ilişkiler
Bangladeş'i çok yakın ve kardeş ülke olarak gördüğüne işaret eden Erdoğan, "İki ülke arasında büyük coğrafi uzaklık olmasına rağmen kalplerimiz çok yakın." dedi.
TİKA Başkanı Eren de ramazan ayında Bangladeş’te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkürlerini sundu.
Önceki görevinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başkanı olduğunu hatırlatan Eren, kurumun yabancı öğrencilerin Türkiye’de eğitim alması politikalarını anlattı.
Eren, Bangladeşli öğrencilerin sayısının artırılması çabalarına değinerek, TİKA ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
TİKA’nın Bangladeş'te farklı alanlarda neredeyse 200 proje yönettiği bilgisini paylaşan Eren, buradaki amacın ülke halkına ve kalkınmasına yardım olduğu mesajını verdi.
Eren, yarın ilk iftarı Cox's Bazar'daki mülteci kampında yapacaklarını belirterek, kamptaki eğitim alanlarının geliştirilmesi için çabaladıklarını söyledi.
Mesut Özil ise Bangladeş’te olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, bunun ülkeye yaptığı ilk ziyaret olduğuna dikkati çekti.
Özil ayrıca, Bangladeş'te güzel zaman geçireceklerine inandığını kaydetti.
Büyükelçi Şen de katılımcılara teşekkürlerini sundu.
Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.
Bilal Erdoğan ile TİKA Başkanı Eren, Dakka'da iş insanlarıyla görüştü
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'in başkenti Dakka'da iş insanlarıyla bir araya geldi.
Bilal Erdoğan ile TİKA Başkanı Eren, Bangladeş'teki temaslarına devam ederken, bu kapsamda başkent Dakka'da bulunan iş insanlarıyla toplantı düzenlendi.
Söz konusu toplantıya 50'den fazla iş insanı katıldı.