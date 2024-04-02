Dolar
32.16
Euro
34.57
Altın
2,256.30
ETH/USDT
3,286.80
BTC/USDT
65,194.00
BIST 100
9,156.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor.
logo
Dünya

İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ü kabul etti

Ruslan Rehimov  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ü kabul etti

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Aliyev, Türk savunma sanayi ürünlerinin kalitesi ve verimliliği nedeniyle dünya çapında elde ettiği ünden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'da da savunma sanayinin geliştirilmesi konusunda ciddi adımlar atıldığını söyledi.

Görgün ise ziyareti kapsamında Türk savunma sanayisi şirketleri ile Azerbaycan şirketleri arasında çeşitli yönlerde ortak faaliyetlere ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

Görgün'e, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, REPKON Grup Başkanı İbrahim Külekçi ile ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner de eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gayrettepe'deki yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Gazze'ye saldırısında yardım görevlilerinin öldürülmesini kınadı
Beşiktaş'ta eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nda 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Benzer haberler

İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ü kabul etti

İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ü kabul etti

Hocalı katliamının yedi kurbanının kalıntısı Hocalı'da defnedildi

Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda askeri yığınak yaptığını duyurdu

THY'nin Bakü'deki iftarında farklı sektörlerin temsilcileri bir araya geldi

THY'nin Bakü'deki iftarında farklı sektörlerin temsilcileri bir araya geldi
Azerbaycan ve Ermenistan parlamento başkanları Cenevre'de bir araya geldi

Azerbaycan ve Ermenistan parlamento başkanları Cenevre'de bir araya geldi
Azerbaycan'da Nevruz Bayramı kutlanıyor

Azerbaycan'da Nevruz Bayramı kutlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet