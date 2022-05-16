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Dünya

IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığını açıkladı.

Ekip   | 16.05.2022
IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu Fotoğraf: İdris Okuducu/AA

Erbil

IKBY Anti-Terör Birimi resmi Facebook sayfasında, IKBY Güvenlik Konseyinin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Peşmerge güçlerine, halka açık yerlere, devlet dairelerine ve barajlara roketle saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK’ya bağlı bir grubun yakalandığı ifade edildi.

IKBY Güvenlik Konseyi, 26 Nisan'da da PKK'nın IKBY'ye karşı "tehlikeli bir planının" etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurmuştu.

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