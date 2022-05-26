IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Duhok'a bağlı Amedi ilçesine yönelik roket saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Erbil
IKBY Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin resmi Facebook sayfasından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bu akşam, PKK'lı teröristler, Amedi'ye bağlı Bamerni nahiyesindeki Eredna köyüne 2 roket fırlattı. Saldırıda 2 sivil vatandaş şehit olurken 2 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.