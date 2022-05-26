Dolar
16.36
Euro
17.54
Altın
1,851.00
ETH/USDT
1,862.30
BTC/USDT
29,573.00
BIST 100
2,450.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Duhok'a bağlı Amedi ilçesine yönelik roket saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

26.05.2022
IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti Fotoğraf: Murtadha Sudani/AA

Erbil

IKBY Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin resmi Facebook sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu akşam, PKK'lı teröristler, Amedi'ye bağlı Bamerni nahiyesindeki Eredna köyüne 2 roket fırlattı. Saldırıda 2 sivil vatandaş şehit olurken 2 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında

Benzer haberler

IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti

IKBY: PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'ta 2 sivil hayatını kaybetti

Şırnak'ta üretilen şal şapik kumaşı yurt dışından da talep görüyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Büyükelçi Güney: Türkiye'nin PKK ile mücadelesi Irak'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve güçlenmesi için

Büyükelçi Güney: Türkiye'nin PKK ile mücadelesi Irak'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve güçlenmesi için
PKK Duhok'ta televizyon kanalına roket saldırısı düzenledi

PKK Duhok'ta televizyon kanalına roket saldırısı düzenledi
Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki terör saldırısını kınadı