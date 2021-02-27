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Dünya

IKBY Başbakanı Barzani: Terör örgütü PKK nedeniyle 800 köy yeniden inşa edilemedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

Bekir Aydoğan   | 27.02.2021
IKBY Başbakanı Barzani: Terör örgütü PKK nedeniyle 800 köy yeniden inşa edilemedi Fotoğraf: Yunus Keleş/AA

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Fransa'da yayın yapan France 24 kanalına gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirdi.

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki, PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuştu.

Komşu ülkelerin güvenliğinin herhangi bir şekilde istikrarsızlaştırılmasını desteklemediklerini kaydeden Barzani, şunları söyledi:

"Kesinlikle ülkemizin egemenliğini destekliyoruz. Hiç kimse herhangi bir ordunun varlığını istemez ancak Türk kuvvetlerinin müdahalesi için hiçbir gerekçe olmamalı, ki şu anda PKK onlara bu gerekçeyi veriyor."

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