IKBY: ABD üssünün bulunduğu Erbil'in Harir kasabasında boş alana İHA düştü
Irak'ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünün de bulunduğu Harir kasabasındaki boş bir alana bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
Arbil
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Harir’in Batas köyünde boş bir alana öğleden sonra saat 12.18’de bomba yüklü bir İHA’nın düştüğü, olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Harir kasabasında, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir üs bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.