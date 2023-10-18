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Dünya

IKBY: ABD üssünün bulunduğu Erbil'in Harir kasabasında boş alana İHA düştü

Irak'ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünün de bulunduğu Harir kasabasındaki boş bir alana bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Bekir Aydoğan  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
IKBY: ABD üssünün bulunduğu Erbil'in Harir kasabasında boş alana İHA düştü Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Arbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Harir’in Batas köyünde boş bir alana öğleden sonra saat 12.18’de bomba yüklü bir İHA’nın düştüğü, olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Erbil’in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Harir kasabasında, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir üs bulunuyor.

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