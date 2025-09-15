Dolar
41.38
Euro
48.59
Altın
3,637.20
ETH/USDT
4,632.60
BTC/USDT
116,200.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

ABD'de 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerine teslim edildi.

Sercan İrkin  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
ABD'de 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul

"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, bu yıl 77. kez sahiplerini buldu.

Ödül töreninde Netflix yapımı "Adolescence" ile Apple TV yapımı "The Studio" dizileri, birçok dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Törende "En İyi Drama Dizisi" ödülüne The Pitt sahip olurken, "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü de The Studio aldı.

The Studio oyuncularından Seth Rogen "En İyi Erkek Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanırken, Hacks dizisi oyuncularından Jean Smart ise "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Toplam 13 ödül kazanan The Studio, tek sezonda en fazla ödül kazanan komedi dizisi olarak kayıtlara geçti.

The Pitt dizisi oyuncularından Noah Wyle "En İyi Erkek Drama Oyuncusu" ödülüne layık görülürken, Katherine LaNasa da "En İyi Yardımcı Erkek Drama Oyuncusu" ödülünü eve götürdü.

"En İyi Kadın Drama Oyuncusu" ödülünü ise Severance dizisindeki rolüyle Britt Lower aldı.

Adolescence mini dizi alanında dikkatleri çekti

"En iyi Mini Dizi" ödülünü alan "Adolescence" dizisinin oyuncularından Stephen Graham, "En İyi Mini Dizi Oyuncusu" ödülünü eve götürdü.

Ayrıca, dizinin oyuncularından Erin Doherty "En İyi Yardımcı Kadın Mini Dizi Oyuncusu" ödülünü kazanırken, Owen Cooper da "En İyi Yardımcı Erkek Mini Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Dizide Philip Barantini, "En İyi Mini Dizi Yönetmeni " ödülünün sahibi olurken, senarist Jack Thorne ve Stephen Graham da "En İyi Mini Dizi Senaryosu" ödülünü aldı.

Bardem, Gazze'deki soykırımı destekleyen bir filmde çalışmayacağını söyledi

Törene katılan birçok ünlü oyuncu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki kefiye veya puşi adıyla bilinen örtüyü takarak katıldı.

Bardem, The Hollywood Reporter dergisine verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, "Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız." dedi.

İsrail'e ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Bardem, "Özgür Filistin" ifadesini kullandı.

"Dünyadaki en önemli şey barışa sahip olmak"

ABD'li komedyen ve oyuncu Megan Stalter da törene üzerinde "Ateşkes" yazan bir çanta ile katıldı.

Bir platformda sesini duyurmanın önemine dikkati çeken Stalter, "Dünyadaki en önemli şey barışa sahip olmak." ifadesini kullandı.

Stalter, dünyada yaşananlar hakkında konuşmanın kıyafet tercihlerinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir şey söylemeden duramam ve bu, büyük bir gece elbisesi giymiş olsam da kot pantolon giymiş olsam da, bu bana görünüşümden daha önemli gibi geliyor. Gerçekten korkunç olan şeyler hakkında konuşmak çok önemli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda etkili olan sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü
Batman'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul'da 601 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 günde 364 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

ABD'de 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Emmy ödülü kazanan Yahudi aktrist Einbinder'den "Filistin'e özgürlük" çağrısı

Venezuela: ABD, Karayipler'de istihbarat uçuşları gerçekleştiriyor

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi

Küresel Gazeteciler Konseyinin Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta sahiplerine verildi

Küresel Gazeteciler Konseyinin Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta sahiplerine verildi
ABD'de bazı eğitimciler sosyal medyada Kirk paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldı

ABD'de bazı eğitimciler sosyal medyada Kirk paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet