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İİT, Arap Birliği ve Afrika Birliğinin Filistin için kurduğu işbirliği mekanizması ilk toplantısını yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve Afrika Birliği tarafından Filistin davasının desteklenmesine yönelik kurulan üçlü işbirliği mekanizmasının ilk toplantısını yapıldı.

Iyad Nabolsi, Ali Semerci  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
İİT, Arap Birliği ve Afrika Birliğinin Filistin için kurduğu işbirliği mekanizması ilk toplantısını yaptı

İstanbul

Arap Birliğine bağlı Filistin ve İşgal Altındaki Arap Toprakları Biriminden yapılan yazılı açıklamada, üçlü işbirliği mekanizmasının telekonferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, toplantıya, Arap Birliğinin Filistin ve İşgal Altındaki Arap Toprakları Biriminden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Said Ebu Ali, Afrika Birliğinin Arap Birliği Daimi Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nadir Fetih el-Alim ve İİT Filistin ve Kudüs İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Semir Bekir'in katıldığı belirtildi.

Toplantıda, üçlü mekanizmanın 2025 yılında siyasi, ekonomik, insani, kültürel alanlardaki faaliyetlerine ilişkin eylem planının ele alındığı kaydedilen açıklamada, planda yer alan faaliyet ile etkinliklerin onaylandığı ve her yıl çeşitli alanlarda uygulamaya konulacağı bildirildi.

Filistin meselesine ilişkin uluslararası arenada çabaların harekete geçirileceği, Arap, İslam ve Afrika ülkelerinin tutumlarının koordine edileceği vurgulanan açıklamada, ayrıca üç örgütün üye ülkelerinde resmi ve halk düzeyinde tüm alanlarda Filistin'e ve Filistin halkının haklı mücadelesine destek ile dayanışmayı artırmak amacıyla bir dizi ortak etkinliğin hayata geçirileceği ifade edildi.

İİT, Arap Birliği ve Afrika Birliği, Filistin davasının desteklenmesine yönelik üçlü işbirliği mekanizmasının kurulmasına ilişkin belgeyi 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalamıştı.

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