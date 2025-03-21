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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

IFRC: Gazze'deki su kıtlığı, çocuklar arasında hastalık oranlarının arttığı anlamına geliyor

IFRC Sözcüsü Tommaso Della Longa, "Ekiplerimiz, son 3 günde Gazze'deki kronik su kıtlığının etkisinin giderek şiddetlendiğini söylüyor. Bu özellikle çocuklar arasında hastalık oranlarının arttığı anlamına geliyor." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
IFRC: Gazze'deki su kıtlığı, çocuklar arasında hastalık oranlarının arttığı anlamına geliyor

Cenevre

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) sözcüsü Longa, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, Filistin Kızılay'ının son 48 saatte yüzlerce çağrı aldığını kaydeden Longa, bombalar devam ederken onlarca vakaya müdahale edildiğini bildirdi.

Longa, Filistin Kızılay'ının ayrıca enkaz altında kalan ve kaybolan kişilerle ilgili çağrılara da yanıt verdiğini vurgulayarak, "Gazze'deki meslektaşlarımız bize doktorların bitkin olduğunu, temel tıbbi malzemelerin azaldığını ve koridorların tedaviye ihtiyaç duyan veya sevdiklerinin hayatta kalıp kalmayacağını öğrenmek için bekleyen insanlarla dolu olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yaklaşık 3 haftadır insani yardımların ulaştırılamadığına ve bu durumun getirdiği zorluklara işaret eden Longa, şunları aktardı:

"Mısır ve Ürdün'deki IFRC depolarımızda bekleyen kritik tıbbi ekipman, ilaç ve yakıt tedariklerimiz var ancak sınır geçişleri yeniden açılana kadar Filistin Kızılay'ı ve Gazze halkı bir sağlık kriziyle karşı karşıya. Filistin Kızılay'ının ambulans hizmeti, yakıt tedariklerinin tükenmesiyle önemli ölçüde etkilendi. Sınırların kapanmasından önce çalışan 53 acil durum aracından 23'ü kaldı. Bu doğrudan benzin bulunmamasının bir sonucu."

Longa, Gazze'deki Filistin Kızılay ekipleri ve sivillerin hareket etmesinin giderek zor hale geldiğinin altını çizerek, "Ekiplerimiz, ayrıca son 3 günde Gazze'deki kronik su kıtlığının etkisinin giderek şiddetlendiğini söylüyor. Bu özellikle çocuklar arasında hastalık oranlarının arttığı anlamına geliyor. Bunun hijyen ve sanitasyon üzerinde de doğrudan etkisi var." dedi.

Ürdün ve Mısır'daki IFRC lojistik merkezlerinin, Gazze'ye yardım ulaştırabilmek için hazırlanmaya devam ettiğini bildiren Longa, ramazan ayının başlangıcından bu yana acil yardım malzemeleri gönderen ülkelerden gelen desteğin arttığını söyledi.

Longa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraflara sivilleri, insani yardım görevlilerini, sağlık çalışanlarını ve tesislerini korumaları, Gazze Şeridi'nin her yerinde yardım ve temel hizmetlere güvenli ve engelsiz erişim sağlamaları çağrısında bulunuyoruz. Tıbbi malzemeler, gıda ve yakıt dahil Gazze'ye sürekli ve genişletilmiş bir insani yardım akışı sağlamak için tüm mevcut sınır geçişleri açılmalı."

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