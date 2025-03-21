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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye en uzun süre yardımın girmediği dönem yaşanıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Sam Rose, martın başından beri Gazze'ye hiçbir yardım malzemesinin girmediğine, yaklaşık 19 gündür sahada bu durumun yaşandığına dikkat çekti.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
BM: Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye en uzun süre yardımın girmediği dönem yaşanıyor

Cenevre

"Bu, Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'ye hiçbir yardım malzemesinin girmediği en uzun dönem." dedi.

Rose, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırdığı Gazze'de 18 Mart'ta ateşkesin bozulmasıyla yoğun bombardımanların yaşandığını belirten Rose, bu saldırılar neticesinde çok sayıda ölümün, özellikle gece saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Rose, "Sağlık Bakanlığı, 200'ü kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 600 kişinin öldüğünü bildiriyor. Bunlar, Gazze'nin her yerinde yaşanan son derece vahim trajediler." dedi.

İsrail'in "tahliye taleplerinin" sürdüğünü bildiren Rose, büyük ölçekli yerinden edilmeler gördüklerini ve çok sayıda insanın buna zorlandığını kaydetti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılamadığını vurgulayan Rose, "Martın başından beri Gazze'ye hiçbir yardım malzemesi girmiyor. Yani yaklaşık 19 gündür sahada bu durum yaşanıyor. Bu, Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'ye hiçbir yardım malzemesinin girmediği en uzun dönem." dedi.

Rose, bombardımanlar nedeniyle hizmetlerde aksama olduğunu bildirerek, insanların yardım dağıtım merkezleri ve hastanelere ulaşmalarının daha zor hale geldiğinin altını çizdi.

Gazze'deki insanların hareket halinde olduğunu ve yine en kötüsünü yaşamaktan korktuğunu belirten Rose, "Yardım sistemi olarak ateşkesin 6 haftası boyunca kaydettiğimiz ilerlemenin şimdiden tersine döndüğünü kesin şekilde söyleyebiliriz. Ateşkes sağlanmazsa bu, büyük ölçekli can kaybı, altyapı ve mülk hasarının, bulaşıcı hastalık riskinin artması ve Gazze'de yaşayan 1 milyonu çocuk 2 milyon sivil için çok büyük travma anlamına geliyor." diye konuştu.

"Ateşkesin sürdüğü 6 haftada, önceki 6 aydan daha fazla yardım malzemesini Gazze'ye getirebildik"

Rose, yaşanan durumun şu an çok daha kötü olduğunu çünkü Gazzelilerin halihazırda bitkin olduğunu kaydetti.

Gazzelilerde tekrar korku hissinin başladığını ifade eden Rose, BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının çalışanlarının da tehlike altında olduğunu söyledi.

Rose, "Ateşkesin sürdüğü 6 haftada, önceki 6 aydan daha fazla yardım malzemesini Gazze'ye getirebildik." bilgisini paylaştı.

Bu süreçte sınırlarda zorluk yaşadıklarını aktaran Rose, yaklaşık 2 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırdıklarını da sözlerine ekledi.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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