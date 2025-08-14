Dolar
40.78
Euro
47.57
Altın
3,331.18
ETH/USDT
4,552.00
BTC/USDT
117,888.00
BIST 100
10,824.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İdlib'de meydana gelen patlamalarda 4 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde nedeni henüz belirlenemeyen patlamalar sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
İdlib'de meydana gelen patlamalarda 4 sivil hayatını kaybetti

İdlib

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, İdlib çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde, "Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışılıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi." ifadeleri kullanıldı.

İdlib Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise patlamalar sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Adli Tıp Kurumu, Mehmet Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını bildirdi
Sındırgı'da deprem sonrası yürütülen çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

İdlib'de meydana gelen patlamalarda 4 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de meydana gelen patlamalarda 4 sivil hayatını kaybetti

Türkiye-Şam güvenlik ittifakı: YPG'nin zamana yayılmış stratejisine karşı ortak cephe

Suriye'nin Lazkiye ve Hama illerinde orman yangınları çıktı

Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye'nin Savunma ve Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye'nin Savunma ve Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi
Türkiye, Suriye'ye ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor

Türkiye, Suriye'ye ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor
Suriye'nin geleceğine Paris'te değil Şam'da karar verilecek

Suriye'nin geleceğine Paris'te değil Şam'da karar verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet