İdlib'de meydana gelen patlamalarda 4 sivil hayatını kaybetti
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde nedeni henüz belirlenemeyen patlamalar sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
İdlib
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, İdlib çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Haberde, "Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışılıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi." ifadeleri kullanıldı.
İdlib Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise patlamalar sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin yaralandığı kaydedildi.