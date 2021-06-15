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Dünya

'İdam karşıtı' olarak bilinen Biden yönetimi 'Boston Maratonu saldırısı'nın faili için idam peşinde

İdam cezası karşıtı görüşleriyle bilinen ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı, Boston Maratonu saldırısının failine verilen idam cezasının uygulanması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Dildar Baykan   | 15.06.2021
'İdam karşıtı' olarak bilinen Biden yönetimi 'Boston Maratonu saldırısı'nın faili için idam peşinde

Washington

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Adalet Bakanlığı, 14 Haziran'da Yüksek Mahkemeye yaptığı 48 sayfalık başvuruda saldırının faili Cohar Tsarnayev'e verilen idam cezasının uygulanmasını talep etti.

Dava dosyasında, alt mahkemenin Tsarnayev'e verilen idam cezasını reddetmesinin "yanlış olduğu" ve bu konuda yeniden bir mahkeme süreci başlatılarak idam cezasının uygulanması gerektiği kaydedildi.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden'ın sık sık "idam karşıtı" olduğunu dile getirmesine rağmen, Adalet Bakanlığının böyle bir adım atması dikkati çekti.

Trump da Tsarnayev'e verilen cezasının uygulanmasını istemişti

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ağustos 2020'de ABD Federal Temyiz Mahkemesinin, Tsarnayev'e verilen idam cezasını iptal etme kararına Twitter'dan tepki göstermişti.

Boston Maratonu saldırısının 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika tarihindeki "en kötü terör saldırısı" olduğunu vurgulayan Trump, "Boston bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır." ifadesini kullanmıştı.

Boston Maratonu saldırısı

ABD'de, 15 Nisan 2013'te Boston Maratonu sırasındaki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi yaralanmıştı. FBI'ın, saldırının Cohar ve Tamerlan Tsarnaev kardeşler tarafından yapıldığını ortaya çıkarmasının ardından aranan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

Cohar Tsarnaev ise 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Tsarnaev'e verilen idam cezasını 31 Temmuz 2020'de iptal etmişti.


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