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Dünya

İç savaşın sürdüğü Sudan'da hastanelerin yüzde 70'i hizmet veremiyor

Sudan Doktorlar Sendikası, başkent Hartum ve diğer çatışma bölgelerindeki hastanelerin yüzde 70'inin hizmet dışı olduğunu bildirdi.

Ömer Erdem  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
İç savaşın sürdüğü Sudan'da hastanelerin yüzde 70'i hizmet veremiyor

Hartum

Sendika, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasında başlayan ve 100 günü geride bırakan çatışmaların sağlık tesislerine etkileriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkent ve diğer kentlerdeki 89 hastaneden 62'sinin hasta kabul edemediği, 27 hastanenin ise normal ya da kısmen faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, çatışma bölgelerindeki hastanelerin yüzde 70'inin hizmet veremediği aktarıldı.

Faal durumdaki hastanelerin de sağlık personeli ve tıbbi malzeme yetersizliği, su ve elektrik kesintileri nedeniyle kapanma tehdidi altında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda hastaneler ve sağlık personellerine yönelik birtakım saldırılar düzenlendi. Hartum'un güneyindeki Türk Hastanesi'ne tıbbi malzeme götüren (Sınır Tanımayan Doktorlar) örgüt ekibi geçen cuma darbedildi. Araçları yağmalandı ve araç şoförü gözaltına alındı. Çatışmaların başından bu yana bombalanan hastane sayısı 19'a yükseldi, 22 hastane ise zorla boşaltıldı. Batı Darfur eyaletindeki Cuneyne kentindeki tüm sağlık tesisleri hala hizmet dışı."

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana başkent ve ülkenin güney ile batı kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Son olarak HDK dün Doğu Darfur eyaletinin başkenti Dain'deki 20. Tümene bağlı 15 subay ve 527 askerin kendi saflarına katıldığını iddia etmiş ancak ordu, HDK'nin verdiği sayının oldukça abartılı olduğunu belirterek, bölge halkından olan 1 astsubay ile 28 askerin HDK saflarına katıldığını doğrulamıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

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