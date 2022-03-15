İç savaşın 12. yılına girdiği Suriye'de gösteriler düzenlendi
Suriye'nin İdlib ili ve Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde iç savaşın 12. yılına girmesi nedeniyle gösteriler düzenlendi.
İdlib
İdlib ile Bab, Azez ve Tel Abyad ilçelerinde toplanan halk, "Katil Esed rejimi hesap vermeli", "Rejimin düşmesini istiyoruz", "Özgürlük talebimiz hala sürüyor" sloganları attı.
İdlib'deki gösteriye katılanlardan Nura Hımeym AA muhabirine yaptığı konuşmada, özgürlük için başlattıkları halk hareketine devam edeceklerini söyledi.
Hımeym,"11. yılını tamamlayan devrimimize son damlamıza kadar devam edeceğimizin sözünü vermek istiyoruz. Tüm kahramanlarımıza, şehit annelerine selam olsun. İnşallah tüm topraklarımız kurtulacak. İnşallah yakın zamanda Suriye’nin tümü kurtarılmış olacak." dedi.
Muhammed Medeni de "Bugün Özgür İdlib’de tüm Suriyeliler gösteri yapıyoruz. 11 yıl önce başlattığımız devrime devam ediyoruz." diye konuştu.
Medeni, "Allah’ın izniyle bir araya gelerek Esed’i devireceğimiz mesajını vermek istedik. Allah’ın izniyle kazanacağız. Ukrayna ve Suriye halkları aynı silahla öldürülüyor." ifadelerini kullandı.
Ebu Muhammed de bütün aşiretiyle Suriye halkının yanında olduklarını göstermek için gösterilere katıldıklarını söyledi.
Ebu Muhammed, şunları kaydetti:
"Katil Esed rejimi ve destekçisi İran ve Ruslara karşı başlattığımız özgürlük ve onur devriminin yıl dönümünde yeşil kentimiz İdlib’de özgür halkımızın yanında olmak istedik. Burada halkımıza ve şehitlerimize geri adım atmayacağımızın, devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Zaferi elde edene kadar boyun eğmeyeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.