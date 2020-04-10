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Dünya, Koronavirüs

Husilerden Suudi Arabistan'a 'Kovid-19 bulaşmış kişileri Yemen'e gönderme' suçlaması

Husiler, Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 bulaşan Yemenlileri kendi topraklarından Yemen'e gönderdiği iddiasında bulundu.

Hacer Başer   | 10.04.2020
Husilerden Suudi Arabistan'a 'Kovid-19 bulaşmış kişileri Yemen'e gönderme' suçlaması

Sana

Husiler, Suudi Arabistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan Yemenlileri kendi topraklarından Yemen'e gönderdiği iddiasında bulundu.

Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre, sözde Husi hükümeti, Suudi Arabistan'ı Kovid-19 bulaşan kişileri Yemen'e göndermekle suçladı.

Husi güçlerin, gelenleri tespit ettiği ve karşılama işlemlerini yaptığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) de tepki gösterilen haberde, DSÖ'nün yardım için koronavirüs vakası olmasını şart koştuğu, öte yandan, Husilere sadece 30 ateş ölçme cihazı verdiği ifade edildi.

Suudi Arabistan ve DSÖ'den Husilerin suçlamasına ilişkin açıklama yapılmadı.

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