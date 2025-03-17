Dolar
36.67
Euro
39.93
Altın
2,989.55
ETH/USDT
1,892.00
BTC/USDT
82,717.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 53'e çıktı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu.

Mohammed Sameai, Ömer Erdem  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 53'e çıktı

Sana

Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 53 kişi öldü, 9'u kadın ve çocuk olmak üzere 98 kişi yaralandı.

Açıklamada, ABD'nin saldırısı ve başkent Sana ile çeşitli vilayetlerdeki sivil hedeflerin vurulması kınanırken, saldırılar, "ABD'nin suç dolu siciline eklenen tam teşekküllü savaş suçları" olarak nitelendirildi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

Husilerin lideri Husi, 11 Mart'taki açıklamasında ise "Tel Aviv'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından İsrail gemilerinin Kızıldeniz, Umman Denizi, Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde belirlenen bölgelerdeki geçiş yasağının yeniden başladığını" söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, pazar günü, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölge demektir
Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nı barışın uhuvvetin ve dayanışmanın asrı haline getireceğiz
Sivas'ta sokak hayvanları geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kuruluyor
İstanbul'da en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de, en düşük Kumköy'de ölçüldü

Benzer haberler

Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 53'e çıktı

Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 53'e çıktı

İsrail polisi, Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı

Husi Sözcüsü Seri: ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'ı hedef aldık

ABD: Husilere yönelik saldırılar devam edecek

ABD: Husilere yönelik saldırılar devam edecek
Gazze Belediyesi: İsrail ana su hattını keserse büyük bir su krizi yaşanabilir

Gazze Belediyesi: İsrail ana su hattını keserse büyük bir su krizi yaşanabilir
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 572'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 572'ye yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet