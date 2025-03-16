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Dünya

ABD: Husilere yönelik saldırılar devam edecek

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini bildirdi.

Hakan Çopur  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
ABD: Husilere yönelik saldırılar devam edecek

Washington DC

Amerikan Fox News kanalına konuşan Savunma Bakanı Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu vurguladı.

Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD'nin Husilere karşı bu saldırıları yürütmesinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Hegseth, "İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur." şeklinde uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından dün yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

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