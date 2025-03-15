Trump'tan ABD ordusuna Yemen'deki Husilere saldırı talimatı
ABD Başkanı Donald Trump, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıkladı.
Washington/Yemen/Kudüs
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husileri ve İran'ı hedef aldı.
Trump, açıklamasında, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." ifadesini kullandı.
Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini olumsuz etkilediğini savunan Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız." bilgisini verdi.
Trump, Yemen'deki Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenlediklerini belirtti.
ABD Başkanı, Husilere, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." diye seslendi.
İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti:
"Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."
Yemen: ABD ile İngiltere'nin Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 9 kişi öldü
Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 9'unun yaralandığını duyurdu.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun, ABD ve İngiltere'nin Sana'da bir yerleşim yerine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından, Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Enis el-Asbahi açıklamasında, Sana'ya yönelik ABD-İngiltere saldırılarında 9 sivilin öldüğünü, 9'unun yaralandığını ifade etti.
Sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını kaydeden Asbahi, bu saldırıların, savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu belirtti.
Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump bugün, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.
Hamas ve İslami Cihad hareketlerinden ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına kınama
Hamas ile Filistin İslami Cihad hareketleri, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırıları kınadı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan ABD-İngiliz hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bunu uluslararası hukukun açık bir ihlali ve kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına bir saldırı olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Hamas'ın Yemen ve Yemen halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Yemen'in İsrail'in "soykırım" savaşına maruz kalan Filistin halkına verdiği destek takdir edildi.
İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da ABD ile İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırının, Filistin halkı başta olmak üzere Suriye ve Lübnan'a saldırı düzenleyen İsrail'e destek amacı taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, saldırılar kınanarak, "Bu alçak saldırı, siyonist rejimi (İsrail) koruma ve işgal devletinin vahşi suçlarına karşı Filistin halkımızla birlikte duran herkese saldırma bağlamında gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Yemen'de İran destekli Husiler, bu akşam ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.