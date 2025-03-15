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Dünya, İsrail-Filistin çatışması, Ramazan 2025

Gazze’de yıkıntılar arasında toplu iftar

İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kenti sakinleri, Ramazan ayında dayanışmayı artırmak amacıyla yıkıntılar arasında toplu iftar yaptı.

Mohamed Majed, Mehmet Nuri Uçar  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Gazze’de yıkıntılar arasında toplu iftar Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

"Beyt Lahiya Toplumu" adıyla düzenlenen iftar etkinliğinde yüzlerce Filistinli bir araya geldi.

Filistinliler, yemeklerini kendileri getirirken, yemeği olmayanlarla da destek sağlandı.

Beyaz bir örtü üzerine yazılan, "Yıkılmış taşların bile bin şehirden daha değerlidir" sözü, Filistinlilerin zor şartlara rağmen topraklarını terk etmeyeceğini vurguladı.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü gazeteci, 9 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere 48 bin 543 Filistinli öldü, 111 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

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