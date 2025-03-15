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Yaşam, Ramazan 2025

Amasya'da 152 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köyde 152 yıllık ramazan geleneği olan "sepet sallama" yaşatılmaya devam ediyor.

Tevfik Öztürk, Cihan Okur  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Amasya'da 152 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor Fotoğraf: Tevfik Öztürk/AA

Amasya

Alpaslan köyünde ramazan ayının ortasında köyün çocukları, iftardan sonra bir araya gelerek evleri dolaşıyor.

Köy sakinleri de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor. Köy sakinlerinden Ziya Ahmet Celep, sepet sallama için gelen çocukları manilerle karşıladı.

Celep, atalarından kalan bu geleneği devam ettirdiklerini söyledi.

Çocukların geleneklerini yaşatmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Celep, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız ellerinde sepet ve poşetlerle evleri ve iş yerlerini gezerek mevsimsel güne göre elma, yumurta, çikolata ve şekerler toplayarak bu kültürü yaşatıyorlar. Bu geleneğimize sadece köy çocuklarımız değil çevre köy ve ilçe merkezinden de katılan çocuklarımız vardır. Başka illerde yaşayan ve sırf bu gece için gelen çocuklarımız da var. Bizler bu kültürü yaşadık ve yaşatmaya çalışıyoruz, aynı zamanda gelecek nesillere kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz."

Köy Muhtarı Harun Zorlu da etkinlik sayesinde çocukların ve köy halkının mutlu bir gece yaşadığını ifade ederek, "Bu geleneklerimizi bizden sonrada gelecek nesillere inşallah hep birlikte aktaracağız. Bu gece yaşadığımız mutluluğumuzu anlatamam, Alpaslan köyü olarak bu geleneğin yaşatılması için elimizden geleni çocuklarımıza gösterdik. İnşallah gelecek nesillere bu geleneğimizi taşıyacağız." diye konuştu.

Çocuklardan Nazlı Kurt ise "Dedelerimizin bizden önce yaptığı bu geleneği bizde devam ettiriyoruz ve devam ettirmeyi de düşünüyoruz. Hem bu sayede büyüklerimizi ziyaret ederek onların mutlu olmasını sağlamış oluyoruz." dedi.

Etkinliğin sonunda çocuklar, köy meydanında davul zurna eşliğinde eğlendi.

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