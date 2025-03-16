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Dünya

Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Azerbaycan mevzilerine, Gorus ilinin Dığ köyündeki Ermenistan mevzilerinden yerel saatle 09.45, Hazinevar köyündeki mevzilerden de yerelsaatle 18.35 sularında ateş açıldığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca Gorus ilinin Burun köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden 20.10'dan 20.45'e kadar Azerbaycan mevzilerinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.


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