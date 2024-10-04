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Dünya

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de bazı kentlere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Sana, Zemar, Hudeyde ve El-Beyda kentlerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Mohammed Sameai, Ali Semerci  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de bazı kentlere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Yemen

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD-İngiliz koalisyonu uçakları, başkent Sana'nın Es-Sevra ilçesindeki bakım alanına 4 saldırı düzenledi.

Savaş uçakları ayrıca Uluslararası Hudeyde Havalimanı ve Hudeyde'nin El-Kesib bölgesine 7 hava saldırısı gerçekleştirdi.

ABD ve İngiliz uçakları, Zemar kentinin güneyine bir ve El-Beyda kentinin doğusundaki Mukeyras ilçesine de 3 hava saldırısı düzenledi.

Haberde hava saldırıları sonucunda ölen, yaralanan ve hasar meydana gelip gelmediği konusunda bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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