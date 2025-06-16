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Dünya

Hong Kong'dan Hindistan'a giden Air India uçağı, teknik arıza nedeniyle geri döndü

Hong Kong'dan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden "Air India" uçağı, teknik arıza şüphesinin ardından kalkış noktasına geri döndü.

Şilan Turp  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Hong Kong'dan Hindistan'a giden Air India uçağı, teknik arıza nedeniyle geri döndü

Ankara

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Air India hava yolu şirketinden, Hong Kong'dan kalkan "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi uçaktaki aksaklığa ilişkin açıklama yapıldı.

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"16 Haziran'da Hong Kong'dan Yeni Delhi'ye hareket eden AI315 sefer sayılı uçak kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir sorun nedeniyle Hong Kong'a geri döndü." ifadesi kullanılan açıklamada, güvenli iniş yapan uçağın önlem amaçlı çeşitli kontrollerden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, yolcuların en kısa sürede Yeni Delhi'ye ulaştırılması için gerekli düzenlemelerin planlandığı kaydedildi.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düşmüştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, uçağın düşme nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 270'e yükseldiği duyurulmuştu.

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