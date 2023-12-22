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Dünya

Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD'de 2,6 milyon aracını geri çağıracak

Honda Motor'un, parça imalatçısının ürettiği yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD içinde 2,6 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD'de 2,6 milyon aracını geri çağıracak

Tokyo

Honda Motor, yaptığı açıklamada, parça imalatçısı Denso Corp. tarafından üretilen yakıt pompasında kusur saptadığını bildirdi.

Yakıt pompasının aracın durmasına yol açabileceğinin tespit edildiği ve ABD içinde 2,6 milyon aracın geri çağrılacağı belirtildi.

Geri çağırılacak modellerin 2017-2020 döneminde üretilen Accord, Civic, Fit ve Acura MDX modellerini kapsadığı aktarıldı.

Firma açıklamasında, "kusurlu yakıt pompasına sahip modellerde şimdiye kadar kaza ve yaralanma saptanmadığı" bildirildi.

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