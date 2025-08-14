Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda'da diplomatlar ve memurlar, Gazze'deki soykırımı ve açlığı protesto etti

Hollanda'da diplomatlar ve memurlar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de işlenen soykırımı ve halkın mahkum edildiği açlığı protesto etmek için Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Selman Aksünger  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Hollanda'da diplomatlar ve memurlar, Gazze'deki soykırımı ve açlığı protesto etti

Lahey

Lahey kentindeki Dışişleri Bakanlığı önünde her perşembe öğle arasında düzenlenen Gazze dayanışma nöbetinde bir araya gelen diplomat, memur ve vatandaşlar, Gazze'de öldürülen ve aralarında Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in de bulunduğu 243 gazetecinin isimlerini andı.

"Eski büyükelçiler soykırıma karşı", "UNRWA Filistin'in yaşaması için hayati", "Memurlar soykırıma karşı", "Diplomatlar soykırıma karşı", "Soykırımı durdurun", "Sessizlik öldürüyor" ve "Enes eş-Şerif, Gazze'de İsrail tarafından öldürülen gazeteci" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı, halkı mahkum ettiği açlığı ve Hollanda hükümetinin bu duruma karşı tutumuna tepki göstermeyi sürdürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hollanda'nın İsrail'e karşı daha sert tutum takınmasını isteyen göstericiler, hükümete İsrail'e karşı ekonomik, askeri ve siyasi yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Gösteriye çok sayıda diplomatın yanı sıra eski büyükelçi ve eski bakan Jan Pronk da katıldı.

"Hollanda geçmişten ders almadı"

Gösteride konuşma yapan tarihçi ve bağımsız araştırmacı Dr. Anne-Lot Hoek, Hollanda'nın bir yandan kolonyal tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını ve köle ticaretindeki rolü sebebiyle özür dilediğini ancak Gazze'de yaşananlar karşısında ise gerekli adımları atmadığını dile getirdi.

"Hollanda, geçmişten ders almadı." diyen Dr. Hoek, Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesi sırasında işlenen savaş suçlarındaki rolü sebebiyle Hollanda olarak özür dilerken, ülkesinin Gazze'de yaşananlar karşısındaki sessizliğiyle geçmişten öğrendikleriyle çeliştiğini ifade etti.

"Barış için Birleşme" mekanizması çağrısı

Eski Hollanda Savunma Bakanı Joris Voorhoeve, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun "Barış için Birleşme" mekanizmasıyla, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD vetosunu aşarak Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunabileceğini belirtti.

Kore savaşında BM tarafından yapılan müdahaleye hukuki dayanak teşkil eden "Barış için Birleşme" kararının Gazze için de acil ve gecikmeden alınması gerektiğini savunan Voorhoeve, BM'nin insanlığı bir kez daha hayal kırıklığına uğratmaması ve Gazze için derhal harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Grup, yapılan konuşmaların ardından Gazze'de ölenler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

