Dolar
28.58
Euro
30.53
Altın
1,936.00
ETH/USDT
2,085.90
BTC/USDT
36,733.00
BIST 100
7,573.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Dünya

Hollanda'da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenciden "İsrail'e karşı tavır alınması" çağrısı

Hollanda'da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenci, Filistinlilere yönelik adaletsizlik devam ettiği sürece ülkedeki üniversite kurumlarının İsrail'e karşı güçlü bir tavır alması çağrısında bulundu.

Abdullah Aşıran  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Hollanda'da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenciden "İsrail'e karşı tavır alınması" çağrısı

Amsterdam

Ülkedeki farklı üniversitelerde, kolejlerde ve araştırma enstitülerinde görevli bazı Yahudi akademisyen ve öğrenciler, NRC gazetesinde paylaştıkları bildiride, Gazze konusunda sessiz kalamayacaklarını belirtti.

Bildiride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarına işaret edilerek, "Filistinlilere yönelik adaletsizlik devam ettiği sürece kurumlarımız 1,5 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı nasıl güçlü bir tavır sergilediyse aynısını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kalıcı barışın ancak adaletle mümkün olacağı vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Kalıcı barış, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün, Filistin'deki yaşayan herkes için geçerli olduğunun tanınması anlamına gelir. Barış, aynı zamanda Gazze ablukasının ve Batı Şeria'nın işgalinin sona erdirilmesi, tüm Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının tanınması ve Akdeniz'den Ürdün'e kadar Filistinliler ile Yahudiler arasında tam eşitliğin tanınması anlamına gelir. Bunun gerçekleşmesi için çok çalışacağımıza söz veriyoruz."

Bildiride, Filistin sivil toplumunun, işgalin sürdürülmesine ve Filistin halkına eşitsiz muamele edilmesine katkıda bulunan İsrail kurumlarıyla her türlü işbirliğinin askıya alınması yönündeki çağrısına da destek verildiği belirtildi.

Irkçılığın, İslamofobinin, antisemitizmin ve diğer nefret söylemlerinin her şekline karşı olunduğuna vurgu yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'de ve ötesinde, Filistinlilerin hakları konusunda ilkeli bir duruş sergileyen birçok Yahudi sesinden ilham alıyoruz. İsrail'in eylemlerine karşı olan Yahudi muhalifler olarak İsrail devletine yönelik eleştiriyi veya Filistin haklarına bağlılığı antisemitizmle eşitleme girişimlerinden derin bir öfke duyuyoruz. Yönetim kurullarımızdan tehdit, kutuplaşma ve ayrımcılık iklimiyle etkin bir şekilde mücadele etmelerini istiyoruz. Bununla savaş karşıtı seslerin sansürlenmesinden bahsetmiyoruz. Güvenli bir öğrenme ortamı, savaşa ve adaletsizliğe karşı net bir duruşla çelişmez. Biz böyle bir tutumu ortak görevimiz olarak görüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Lalacos'u kabul etti
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Antalya'nın batısında kuvvetli sağanak bekleniyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti

Benzer haberler

Hollanda'da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenciden "İsrail'e karşı tavır alınması" çağrısı

Hollanda'da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenciden "İsrail'e karşı tavır alınması" çağrısı

Çin: Şifa Hastanesinin hali Gazze'deki insanlık krizinin özeti

İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde

İİT büyükelçileri Brüksel'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurma çağrısı yaptı

İİT büyükelçileri Brüksel'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurma çağrısı yaptı
İrlanda'da ana muhalefetteki Sinn Fein'in lideri McDonald: Gazze'de öldürülen çocuklar için uluslararası hukuk nerede

İrlanda'da ana muhalefetteki Sinn Fein'in lideri McDonald: Gazze'de öldürülen çocuklar için uluslararası hukuk nerede
Filistin: İsrail'in Gazze'nin güneyinde mülteci kampları kurulması teklifini reddediyoruz

Filistin: İsrail'in Gazze'nin güneyinde mülteci kampları kurulması teklifini reddediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet